Percheziții la Cimitirul Bellu într-un dosar de fraude funerare. Patru persoane, reținute pentru înșelăciune și fals

Patru persoane au fost reținute de procurori și polițiști în urma unor percheziții desfășurate în București, inclusiv în incinta Cimitirului Bellu, într-un amplu dosar de înșelăciune, fals și supraevaluare a lucrărilor funerare. Anchetatorii susțin că prejudiciul provocat victimelor depășește 850.000 de lei.

Descinderile au avut loc în Sectorul 6 al Capitalei, unde oamenii legii au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară și un mandat de percheziție la Cimitirul Bellu. Acțiunea a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale.

Potrivit anchetei, suspecții ar fi acționat în perioada martie 2025 - martie 2026 și ar fi păcălit mai multe persoane în cadrul unor contracte pentru lucrări funerare. Aceștia sunt acuzați că ar fi prezentat documente falsificate și ar fi cerut sume mult peste valoarea reală a serviciilor executate.

Mai mult, unul dintre inculpați ar fi pretins în mod fals că este preot al Bisericii Ortodoxe Române pentru a câștiga încrederea victimelor și pentru a obține bani suplimentari.

Conform procurorilor, persoanele vătămate ar fi fost convinse să plătească pentru lucrări inutile, pentru servicii facturate de mai multe ori sau pentru intervenții funerare supraevaluate. În unele situații, anchetatorii spun că suspecții ar fi solicitat și împrumuturi consistente de bani, folosind pretexte false și fără intenția de a returna sumele respective.

După audieri, cele patru persoane au fost reținute, iar procurorii au cerut arestarea preventivă a doi dintre inculpați și arest la domiciliu pentru ceilalți doi. Solicitările au fost înaintate Judecătoriei Sectorului 6 București.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe documente și probe considerate relevante pentru anchetă. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor prejudiciate.

La operațiune au participat și echipe de poliție judiciară, criminalistică și acțiuni speciale din București, Ilfov și Giurgiu.