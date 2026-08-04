UNTOLD 2026, line-up complet. Ce artiști sunt programați în fiecare zi

Festivalul UNTOLD se desfășoară între 6 și 9 august, la Cluj-Napoca, și aduce pe aceeași scenă nume uriașe din muzica internațională, de la Sting și Zara Larsson, până la Swae Lee, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida.
Festivalul mizează pe un amestec de pop, electronic, hip-hop și show-uri live, iar organizatorii au împărțit numele mari pe fiecare zi de eveniment. Astfel, publicul își poate face deja o idee clară despre momentele cheie ale ediției care așteaptă să umple scenele din Cluj cu zeci de mii de oameni.
Programul complet la UNTOLD 2026
Joi, 6 august, deschiderea festivalului va fi marcată de prezența legendarului Sting, care va urca pe scena principală alături de The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley. În aceeași zi, alte scene ale festivalului vor aduce artiști și proiecte diverse, ceea ce confirmă încă de la debut amplitudinea ediției din 2026.
Vineri, 7 august, atenția se mută pe Zara Larsson, care va aduce pe Mainstage piesele care au făcut-o cunoscută la nivel mondial. În aceeași zi sunt anunțați și Swae Lee, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso și Puya, un mix de nume care pune accent atât pe zona pop și urban, cât și pe cea electronică.
Sâmbătă, 8 august, programul continuă cu alți artiști de forță, iar festivalul își păstrează ritmul intens de pe scenele principale și secundare.
Duminică, 9 august, finalul ediției îi aduce în prim-plan pe Flo Rida, Tash Sultana, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB și Padre Guilherme, într-o seară gândită să încheie festivalul cu energie maximă.
UNTOLD: Un festival construit pe diversitate
Dincolo de numele mari de pe Mainstage, UNTOLD 2026 rămâne un festival organizat pe mai multe scene, fiecare cu identitatea ei muzicală. Programul include artiști de muzică electronică, live acts, show-uri urbane și momente speciale pentru publicuri diferite, de la fanii marilor hituri internaționale până la cei pasionați de seturi de club.
În plus, faptul că ediția din acest an reunește peste 200 de artiști și confirmă poziția festivalului în topurile internaționale arată că UNTOLD continuă să fie unul dintre cele mai puternice evenimente muzicale din Europa.
UNTOLD 2026 continuă astfel tradiția, consolidându-și statutul de eveniment major în Europa. Pentru fanii care vor să știe când cântă fiecare headliner, programul pe zile este deja ghidul ideal pentru cele patru zile de festival.