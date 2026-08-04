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Accident grav pe DN 7, la Brezoi. Un TIR a rupt un stâlp de electricitate și a ajuns în afara carosabilului

Accident

Accident

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat4 aug. 2026, 08:23
Actualizat4 aug. 2026, 08:27
SursăRealitatea.Net

Traficul se desfășoară cu dificultate marți pe DN 7, în zona localității Brezoi, județul Vâlcea, după ce un TIR a ieșit de pe carosabil, a rupt un stâlp de electricitate și s-a oprit în afara șoselei. Circulația este dirijată alternativ de polițiști.

Un accident rutier în care este implicat un TIR s-a produs marți pe Drumul Național 7 (DN 7), la kilometrul 213+600, în zona localității Brezoi, județul Vâlcea.

În urma incidentului, circulația rutieră se desfășoară alternativ, fiind dirijată de echipajele de poliție aflate la fața locului.

Până la ora transmiterii acestei știri, nu există informații privind cauzele producerii accidentului sau dacă există persoane rănite.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să reducă viteza în zona accidentului și să respecte indicațiile personalului care dirijează traficul.

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