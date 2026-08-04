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Actualitate· 1 min citire
Accident grav pe DN 7, la Brezoi. Un TIR a rupt un stâlp de electricitate și a ajuns în afara carosabilului
Accident
Publicat4 aug. 2026, 08:23
Actualizat4 aug. 2026, 08:27
SursăRealitatea.Net
Traficul se desfășoară cu dificultate marți pe DN 7, în zona localității Brezoi, județul Vâlcea, după ce un TIR a ieșit de pe carosabil, a rupt un stâlp de electricitate și s-a oprit în afara șoselei. Circulația este dirijată alternativ de polițiști.
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