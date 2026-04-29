Von der Leyen, avertisment dur: „Ecourile războiului din Orientul Mijlociu se pot resimți ani la rând în Europa”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că efectele conflictului din Orientul Mijlociu nu se vor limita la regiune, ci ar putea fi resimțite în Europa pe o perioadă îndelungată.

„Au trecut exact două luni de la izbucnirea noului război din Orientul Mijlociu și, în cele din urmă, vedem o relativă liniște după săptămâni de violențe intense.

Ne dorim cu toții ca armistițiile din Iran și Liban să fie respectate, astfel încât să putem ajunge la o pace durabilă prin soluții diplomatice”, a declarat von der Leyen în cadrul unei dezbateri dedicate strategiei Uniunii Europene de răspuns la criza din regiune și impactul acesteia asupra pieței energetice.

Ea a amintit că, în cadrul summitului informal organizat în Cipru, liderilor europeni li s-au alăturat reprezentanți ai Egiptului, Libanului, Siriei, Iordaniei, precum și secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului.

Oficialul european a subliniat importanța menținerii dialogului și a stabilității în regiune, menționând că obiectivul comun este încheierea definitivă a conflictului.

În acest context, ea a vorbit și despre necesitatea garantării libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, fără blocaje sau restricții, dar și despre faptul că orice viitor acord de pace va trebui să includă discuții legate de programele nuclear și balistic ale Iranului.

„Trebuie să fim conștienți de un adevăr dur: efectele acestui conflict ar putea avea reverberații nu doar în următoarele luni, ci chiar și în anii ce vor urma”, a mai spus președinta Comisiei Europene.