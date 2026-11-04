Impozite și taxe locale 2027 în Râmnicu Vâlcea: Primăria propune reduceri de impozite pentru locuințe și firme
Impozite și taxe
Primăria Râmnicu Vâlcea propune reduceri de impozite în 2027: cu 20% mai puțin pentru locuințe, taxe reduse pentru firme și facilități pentru veteranii de război.
Vești importante pentru contribuabilii din Râmnicu Vâlcea! Primăria municipiului a lansat în dezbatere publică proiectul privind impozitele și taxele locale pentru anul 2027. Propunerea administrației locale vizează menținerea nivelului general al taxelor, reducerea impozitului pe locuințele persoanelor fizice și diminuarea impozitului pentru anumite clădiri deținute de firme. În plus, veteranii de război ar putea beneficia de scutiri fiscale.
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a publicat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a altor obligații fiscale datorate bugetului local pentru anul 2027.
Potrivit propunerii aflate în dezbatere publică, administrația locală intenționează să nu majoreze impozitele locale anul viitor, ci să introducă reduceri pentru anumite categorii de contribuabili. Măsurile sunt prezentate ca o modalitate de diminuare a presiunii fiscale asupra locuitorilor și mediului de afaceri din municipiu.
Impozitul pe locuințe scade cu aproximativ 20% în Râmnicu Vâlcea
Una dintre cele mai importante modificări propuse vizează impozitul pe clădirile rezidențiale și anexele aflate în proprietatea persoanelor fizice.
Astfel, cota de impozitare ar urma să fie redusă de la 0,12% la 0,10%. În termeni concreți, această modificare ar însemna o scădere de aproximativ 20% a impozitului datorat pentru locuințele vizate.
Măsura ar putea aduce economii pentru proprietarii de apartamente, case și anexe gospodărești din Râmnicu Vâlcea, în cazul în care proiectul va fi aprobat în forma propusă.
Reduceri de impozit și pentru clădirile deținute de firme
Și persoanele juridice ar putea beneficia de o reducere fiscală importantă.
Pentru clădirile nereevaluate aflate în proprietatea firmelor, cota de impozitare propusă de administrația locală urmează să scadă de la 7,5% la 5%.
Această măsură ar putea reduce cheltuielile fiscale ale unor companii care dețin imobile în municipiu, contribuind la diminuarea costurilor suportate de mediul de afaceri.
Veteranii de război ar putea beneficia de scutire de impozit pe locuință și teren
Proiectul Primăriei Râmnicu Vâlcea prevede și o facilitate fiscală pentru veteranii de război.
Conform propunerii, aceștia ar urma să fie scutiți, pentru o perioadă de doi ani începând cu 2027, de plata impozitului pentru clădirea de domiciliu și terenul aferent.
Este o măsură de sprijin adresată unei categorii speciale de cetățeni, care beneficiază de facilități fiscale în condițiile stabilite de legislația aplicabilă.
Bonificație de 10% pentru plata integrală a impozitelor până la 31 martie 2027
Contribuabilii care își achită integral obligațiile către bugetul local până la data de 31 martie 2027 vor beneficia în continuare de bonificația de 10%.
Facilitatea este prevăzută atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice, fiind acordată celor care efectuează plata integrală în termenul stabilit.
Când vor fi aprobate noile impozite și taxe locale pentru 2027?
Proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale din Râmnicu Vâlcea va rămâne în dezbatere publică timp de 30 de zile.
După încheierea acestei perioade, documentul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local, adoptarea fiind programată pentru luna decembrie 2026.
Până la adoptarea hotărârii finale, propunerile prezentate pot fi analizate în cadrul procedurii de transparență decizională.
Așadar, dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, anul 2027 ar putea aduce reduceri importante de impozite pentru proprietarii de locuințe și anumite firme din Râmnicu Vâlcea, dar și facilități fiscale pentru veteranii de război.
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