Au fost găsite soluţiile pentru aprobarea bugetului de stat, vor fi reluate discuţiile în comisiile de resort

Discuţiile pe bugetul de stat s-au deblocat, iar comisiile de resort vor relua imediat negocierile.

Liderii coaliţiei de guvernare au găsit o soluţie de compromis pentru suplimentare fondurilor pentru pachetul de solidaritate, aşa cum a cerut PSD, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan : Ţinând cont de situaţia bugetară, de criza care ţine de războiul din Golf şi de tot contextul în care ne găsim, s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie, aveam două posibilităţi. Prima, să creştem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din parlament, nu s-a mers pe această opţiune. A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli.

Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi şi, practic, amânarea acestora pentru anii următorii. În aceste condiţii, vor fi reluate la prânz dezbaterile în Comisia de buget şi, după parcurgerea dezbaterilor, ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen şi în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul. Această formulă ne asigură că România are un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil. Celelalte amendamente nu vor fi aprobate.

Realizator : Anterior, preşedintele Nicuşor Dan îi îndemnase pe liderii partidelor din coaliţie să ajungă la o soluţie de compromis în privinţa disputelor pe bugetul de stat. El consideră că actuala coaliţei de guvernare nu se va destrăma şi a transmis de la Bruxelles, unde participă la un summit european, că România va avea buget luna aceasta.

Nicuşor Dan : Îi îndemn pe liderii politici să găsească soluţia de compromis astfel încât să avem bugetul. O să avem bugetul în cursul lunii martie, aşa cum am spus, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Eu cred că cele patru partide prooccidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună.