AUR participă la evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite ale Americii

O delegație a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), condusă de prim-vicepreședintele partidului, profesorul Dan Dungaciu, se deplasează la Washington, D.C., pentru a participa la evenimentele organizate cu prilejul aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite ale Americii, în urma invitației primite din partea organizatorilor.

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