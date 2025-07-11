CUM A RĂSPUNS ILIE BOLOJAN CÂND A FOST ÎNTREBAT DACĂ ÎȘI VA DONA 20% DIN SALARIU

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, la Palatul Victoria, dacă va susține propunerea vicepremierului Dragoș Anastasiu privind reducerea cu 20% a veniturilor șefilor din companiile de stat, ca gest de solidaritate socială. Răspunsul a fost evaziv.

„Fiecare om are posibilitatea să facă gesturi așa cum consideră de cuviință. Cei ce mă știu, știu că, în general, nu fac gesturi populiste”, a transmis Bolojan. Acesta a adăugat că va anunța în perioada următoare dacă va susține sau nu această inițiativă.

Anterior, vicepremierul Anastasiu a criticat deschis veniturile uriașe din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat, unele mai mari decât salariul președintelui României. El a cerut ca renunțarea la aceste sume să fie făcută voluntar, în semn de solidaritate cu categoriile vulnerabile, precum pensionarii, mamele sau elevii.

Declarațiile celor doi vin într-un context tensionat, în care Guvernul se confruntă cu o presiune bugetară majoră și încearcă să reducă cheltuielile publice, inclusiv prin semnale simbolice de responsabilitate și echitate din partea celor cu funcții bine plătite în stat.

Sursa: Newsinn