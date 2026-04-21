Advertising
Actualitate· 2 min citire
George Simion: „Felicitări viitorului prim-ministru al Bulgariei, Rumen Radev, și partidului său pentru victoria categorică din alegeri!”
George Simion
Președintele AUR, George Simion, i-a transmis o scrisoare de felicitări lui Rumen Radev, președintele partidului Bulgaria Progresistă și viitorul prim-ministru al țării vecine, în urma victoriei obținute la alegerile parlamentare desfășurate duminică.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:22 Petrolul se scumpește pe fondul incertitudinilor privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz
- 08:17 Peste 33.000 de candidați susțin examenul național de Bacalaureat în sesiunea de toamnă: primele rezultate, pe 18 august
- 08:11România, lovită de un nou val de caniculă. Urmează 3 zile de foc: temperaturile vor urca la peste 38 de grade
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News