Ministerul Mediului: Ideea că fermierii ar urma să fie excluși din zonele prioritare pentru biodiversitate reprezintă o dezinformare

Acreditarea ideii că fermierii sau crescătorii de animale ar urma să fie excluși din zonele prioritare pentru biodiversitate reprezintă o dezinformare care denaturează deliberat conținutul legii și induce în eroare publicul, transmite, duminică, Ministerul Mediului.

'Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor constată proliferarea, în ultimele zile, a unor informații false distribuite coordonat în mediul online, potrivit cărora zonele prioritare pentru biodiversitate ar presupune interzicerea pășunatului, a cositului sau a activităților tradiționale pe pășunile României. Aceste afirmații sunt false, iar legislația în vigoare prevede explicit contrariul. Prin Ordonanța de Urgență nr. 25/2026, România a introdus inclusiv conceptul de zone prioritare pentru biodiversitate cu regim de management activ, tocmai pentru a asigura compatibilitatea dintre conservarea biodiversității și activitățile tradiționale', se arată într-un comunicat al instituției.



Mai mult, articolul 40 indice 6 din OUG nr. 25/2026 prevede explicit că în zonele prioritare pentru biodiversitate cu regim de management activ sunt permise activități de pășunat, cosit și alte activități tradiționale desfășurate pe acele pășuni și pajiști.



'Semnalăm, de asemenea, existența unor campanii coordonate în social media, în care aceleași afirmații false au fost replicate simultan de numeroase conturi și pagini, inclusiv prin utilizarea de imagini manipulate digital. Astfel de practici nu schimbă realitatea juridică și factuală. Ministerul invită publicul să verifice informațiile direct din sursele oficiale și să privească cu prudență campaniile care folosesc alarmismul și falsurile pentru a compromite reforme de interes public', se mai precizează în documentul citat.