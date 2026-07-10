Nicușor Dan schimbă strategia în negocierile pentru noul Guvern. Mutarea-surpriză prin care pune presiune pe liderii fostei coaliții

Publicat 10 iul. 2026, 18:47 Actualizat 10 iul. 2026, 19:00 Sursă Realitatea.Net

Președintele României, Nicușor Dan, pregătește o schimbare de strategie în negocierile pentru formarea noului Guvern. Potrivit surselor Realitatea.NET, șeful statului ia în calcul ca o parte a întâlnirii programate luni, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale să fie deschisă presei, într-o încercare de a pune presiune publică asupra partidelor pentru deblocarea crizei politice și desemnarea unui nou prim-ministru.

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