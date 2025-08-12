Politica· 2 min citire

PETRIȘOR PEIU: INFLAȚIA ESTE PROVOCATĂ DE STATUL ROMÂN, NU DE FACTORI EXTERNI

12 aug. 2025, 20:45
PETRIȘOR PEIU: INFLAȚIA ESTE PROVOCATĂ DE STATUL ROMÂN, NU DE FACTORI EXTERNI

PETRIȘOR PEIU: INFLAȚIA ESTE PROVOCATĂ DE STATUL ROMÂN, NU DE FACTORI EXTERNI

Realitatea de ValceaArticol scris de Realitatea de Valcea

Senatorul AUR Petrișor Peiu, analist economic și fost subsecretar de stat, lansează un avertisment dur la adresa guvernului și a Băncii Naționale a României, sugerând că cele două instituții au generat deliberat inflație pentru a acoperi dezechilibrele bugetare

Senatorul AUR Petrișor Peiu, analist economic și fost subsecretar de stat, lansează un avertisment dur la adresa guvernului și a Băncii Naționale a României, sugerând că cele două instituții au generat deliberat inflație pentru a acoperi dezechilibrele bugetare. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Peiu a afirmat că statul a ajuns într-o situație disperată, din care nu poate ieși decât „provocând inflație sau recesiune".

„BNR este o instituție care face parte din ansamblul puterii. Sunt printre instituțiile care decid, inclusiv guvernatorul Mugur Isărescu tot decide, de vreo 35 de ani", a declarat Peiu.

El susține că inflația din luna iulie, care a crescut cu aproximativ 2 puncte procentuale față de iunie, este cauzată în principal de majorarea prețului energiei electrice cu 63%, o decizie care aparține exclusiv statului.

„Nu este nimeni altcineva vinovat, pentru că acest guvern știe situația care este în energie de 7–8 ani și nu a ridicat un deget, nu a terminat hidrocentrala de la Iernut, nu a început să facă centrala cu circuit invers de la Tarnița, închide minele și termocentralele pe cărbune, închide și hidrocentralele... Cum să avem o energie la prețuri rezonabile dacă nu producem suficient la orele de maxim consum?", a adăugat analistul.

Peiu mai atrage atenția că BNR are la dispoziție instrumentul creșterii dobânzilor, care ar putea reduce inflația, dar cu riscul de a împinge economia în recesiune.

„Inflația este un preț pe care-l plătim acum noi, consumatorii, pentru extravaganțele pe care le-a făcut guvernul", a concluzionat senatorul AUR.

Sursa: Realitatea din AUR

Citește și:

Mai multe articole despre

cub, petrisor peiu

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe