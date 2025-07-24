PREMIERII BOLOJAN ȘI ORBAN S-AU ÎNTÂLNIT LA PALATUL VICTORIA

Premierul Ilie Bolojan l-a primit, miercuri seară, pe omologul ungar

Premierul Ilie Bolojan l-a primit, miercuri seară, pe omologul ungar la Palatul Victoria.

Guvernul României a emis un comunicat de presă referitor la întâlnirea dintre cei doi lideri.

"Cei doi oficiali au discutat despre relațiile dintre România și Ungaria, punând accent pe proiecte concrete care pot aduce beneficii reale cetățenilor din ambele țări, indiferent de etnie. Premierul român a subliniat că România își dorește o relație constructivă cu Ungaria, axată pe cooperare reală și rezultate clare", a transmis executivul.

Discuțiile au vizat în principal creșterea schimburilor comerciale – care au depășit 13,3 miliarde de euro în 2024 – și dezvoltarea unor proiecte comune de infrastructură și interconectare.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat și direcțiile principale ale poziției României în UE, subliniind nevoia de unitate și solidaritate în fața provocărilor actuale.