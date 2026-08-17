Sanatate· 1 min citire

Cardul de sănătate ar putea dispărea de la 1 septembrie. Cu ce document va fi înlocuit

Card sănătate

Card sănătate

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat17 aug. 2026, 09:40
SursăRealitatea PLUS

Românii ar putea scăpa, de la 1 septembrie, de cardul de sănătate. În locul lui, pacienții vor putea folosi noua carte electronică de identitate, dar și o platformă digitală care adună într-un singur loc informațiile medicale, conform Realitatea PLUS.

Platforma „E-Sănătatea Mea” va putea fi accesată de pacienți și va cuprinde istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere și informațiile despre serviciile medicale decontate. Practic, documentele pe care pacientul le primește acum pe hârtie vor putea fi găsite online și descărcate atunci când este nevoie. Potrivit șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, noul sistem este gândit astfel încât să fie simplu de folosit.

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