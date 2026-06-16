Top trei alimente pe care trebuie să le eviți în zilele caniculare. Sunt adevărate bombe pentru sănătate

Vara aduce zile însorite și temperaturi ridicate, însă căldura excesivă poate pune organismul sub presiune și poate afecta starea generală de sănătate.
În perioadele caniculare, corpul depune un efort suplimentar pentru a-și menține temperatura optimă, iar alimentația devine un factor esențial pentru menținerea energiei, hidratării și confortului digestiv. De aceea, pe lângă consumul suficient de apă, specialiștii recomandă o atenție sporită la alegerile alimentare, deoarece anumite produse pot îngreuna digestia, favoriza deshidratarea și accentua senzația de oboseală.
Mâncărurile grase și grele solicită organismul
Preparatele bogate în grăsimi necesită un efort mai mare din partea organismului pentru a fi digerate. În zilele în care temperaturile depășesc frecvent 35 de grade Celsius, acest lucru poate accentua senzația de disconfort și poate contribui la apariția stării de moleșeală.
Specialiștii recomandă înlocuirea preparatelor consistente cu mese mai ușoare, bazate pe legume, fructe și surse slabe de proteine.
Alimentele prăjite și mezelurile, o alegere neinspirată pe caniculă
Printre produsele care ar trebui limitate în perioadele cu temperaturi ridicate se numără și alimentele prăjite, dar și mezelurile. Acestea conțin adesea cantități ridicate de grăsimi și sare, factori care pot accentua senzația de sete și pot face organismul să resimtă mai greu efectele căldurii.
În plus, mesele bogate și greu digerabile pot provoca disconfort digestiv într-un moment în care corpul încearcă deja să facă față stresului termic.
Alcoolul favorizează deshidratarea
Deși multe persoane aleg să consume băuturi alcoolice pentru a se răcori, specialiștii avertizează că acestea pot avea efectul opus. Alcoolul contribuie la deshidratarea organismului, crescând riscul apariției amețelilor, oboselii și altor probleme asociate temperaturilor extreme.
Același efect îl poate avea și consumul excesiv de băuturi cu un conținut ridicat de cafeină. În zilele caniculare, hidratarea cu apă și consumul de fructe și legume bogate în apă rămân cele mai sigure opțiuni.
Cum te protejezi în zilele toride
Pe lângă evitarea alimentelor grele, medicii recomandă consumul regulat de apă, mese ușoare și evitarea expunerii prelungite la soare în intervalele cu temperaturi maxime.
O alimentație echilibrată și o hidratare corespunzătoare pot face diferența atunci când organismul este nevoit să suporte efectele caniculei, potrivit sursei.