Sanatate· 1 min citire

Zeci de români infectați cu virusul West Nile. Bucureștiul, cel mai afectat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 12 sept. 2026, 10:26

Cinci persoane vârstnice și-au pierdut viața din cauza complicațiilor medicale

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a informat joi că, în perioada 3 iunie - 9 septembrie, la nivel național au fost înregistrate 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. Dintre acestea, 72 sunt cazuri confirmate, iar alte 11 sunt probabile.

Din păcate, infecția a fost fatală pentru cinci persoane. Autoritățile sanitare au precizat că toate cele cinci decese au survenit în rândul unor persoane vârstnice care sufereau deja și de alte afecțiuni (comorbidități).

Răspândirea cazurilor și măsuri de prevenție

Din punctul de vedere al distribuției geografice, cele mai multe cazuri s-au înregistrat în București, cu un total de 34 de îmbolnăviri. Capitala este urmată de județul Ilfov (10 cazuri), Călărași (6), Brăila, Giurgiu și Ialomița (câte 4). Alte infectări au fost identificate sporadic în numeroase județe din țară.

Pentru a reduce riscul de îmbolnăvire, medicii recomandă populației să evite expunerea la țânțari, purtând haine cu mâneci și pantaloni lungi. De asemenea, se impune utilizarea substanțelor repelente și a insecticidelor. O altă măsură este montarea plaselor la ferestre și eliminarea apei stagnante din jurul gospodăriilor.

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