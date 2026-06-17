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Bărbat din Vâlcea, prins băut, posibil drogat și fără permis la volan

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 17 iun. 2026, 14:07

Un bărbat de 34 de ani, din comuna Șirineasa, județul Vâlcea, este cercetat de polițiști după ce a fost prins conducând un autoturism deși nu avea permis și se afla sub influența alcoolului.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:00, când polițiștii Formațiunii Rutiere din Băbeni desfășurau controale în cadrul operațiunii europene ROADPOL ALCOHOL & DRUGS, organizată pentru prevenirea conducerii sub influența alcoolului și a drogurilor.

În urma testării cu aparatul etilotest, șoferul a avut o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare considerată ridicată. Totodată, testarea cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive a indicat un rezultat pozitiv. Pentru confirmarea consumului, bărbatul a fost dus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice, potrivit gds.ro.

Verificările au arătat și că acesta nu deținea permis pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii au deschis dosar penal, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

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