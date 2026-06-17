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Social· 1 min citire
Bărbat din Vâlcea, prins băut, posibil drogat și fără permis la volan
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 34 de ani, din comuna Șirineasa, județul Vâlcea, este cercetat de polițiști după ce a fost prins conducând un autoturism deși nu avea permis și se afla sub influența alcoolului.
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