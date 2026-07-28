Advertising
Social· 1 min citire
Cartel ALFA cere Guvernului soluții pentru criza din sănătate: „Revendicările sunt legitime. E nevoie de negociere, nu ignorare”
Cartel ALFA
Publicat28 iul. 2026, 17:44
Sursărealitatea.net
Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA își declară solidaritatea cu angajații din sănătate și susține protestele și greva declanșată în sistem, acuzând blocajul dialogului social și lipsa unor măsuri reale din partea Guvernului.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:25Controale în benzinăriile din România. Ce nereguli au găsit inspectorii ANSVSA și ce amenzi au fost aplicate
- 16:45Mesaj șoc din Iran la adresa familiei Trump. Un videoclip propagandistic o vizează pe Melania și pe fiul ei
- 16:17Noi probleme pentru Joe Biden. Înregistrări confidențiale făcute publice după o dispută în instanță
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News