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Imagini virale pe Transfăgărășan: un urs, la câțiva centimetri de un turist. Tânărul pare să nu-l observe VIDEO
Imagini halucinante pe Transfăgărășan
Publicat28 iul. 2026, 14:58
Sursărealitatea.net
O plimbare pe Transfăgărășan s-a transformat într-un moment extrem de periculos pentru un turist, surprins de un urs care s-a apropiat la doar câțiva centimetri de el. Scena halucinantă a fost filmată de un alt participant la trafic aflat, iar imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, creând un val de reacții din cele mai diverse.
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