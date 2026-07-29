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Erou în uniformă. Un polițist a sărit în râu și a salvat o adolescentă de 15 ani
FOTO: Arhivă
Marți noaptea, în municipiul Râmnicu Vâlcea, au avut loc momente de maximă tensiune pe malul râului Olănești, în zona Catedralei Ostroveni.
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