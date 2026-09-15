Papa Leon anulează tăierile salariale impuse de Francisc. Cât câștigă acum un cardinal de la Vatican

Papa Leon al XIV-lea a decis să anuleze reducerile salariale aplicate cardinalilor și mai multor categorii de angajați ai Vaticanului în timpul pandemiei de COVID-19.
Decretul a fost publicat chiar de ziua Suveranului Pontif, care a împlinit 71 de ani. Măsura intră în vigoare de la 1 septembrie 2026 și nu are efect retroactiv.
Cardinalii primesc din nou salariul integral
În martie 2021, Papa Francisc a introdus un plan de austeritate pentru a reduce cheltuielile Sfântului Scaun. Salariile cardinalilor au fost diminuate cu 10%, iar cele ale șefilor și secretarilor dicasterelor Vaticanului cu 8%.
Pentru clerici și membrii institutelor religioase au fost aplicate reduceri de 3%. În paralel, au fost suspendate anumite creșteri salariale acordate în funcție de vechime.
Decizia de atunci a fost luată pe fondul pierderilor provocate de pandemie și al problemelor financiare cu care se confrunta Vaticanul.
Cât câștigă un cardinal
Potrivit estimărilor citate în presa internațională, un cardinal care face parte din Curia Romană câștigă aproximativ 4.500-5.000 de euro pe lună.
Venitul poate varia în funcție de poziția ocupată și de responsabilitățile fiecărui cardinal. Suma nu include însă eventualele avantaje asociate funcției, precum locuința sau alte beneficii oferite de Vatican.
Măsura lui Francisc a fost considerată temporară
În decretul prin care anulează reducerile, Papa Leon precizează că măsurile adoptate în perioada pandemiei au fost necesare pentru a face față situației economice dificile de atunci.
Acum, după depășirea crizei sanitare, Suveranul Pontif consideră că restricțiile salariale pot fi eliminate. El subliniază că instituțiile Sfântului Scaun trebuie să continue eforturile pentru menținerea echilibrului financiar.
Abrogarea este stabilită începând cu 1 septembrie 2026, însă ceea ce a fost aplicat în perioada în care regulile lui Francisc au fost în vigoare nu este recuperat retroactiv.
Vaticanul raportează un profit de 51 de milioane de euro
Decizia vine într-un moment în care situația financiară a Vaticanului este evaluată mai favorabil decât în perioada pandemiei.
În cel mai recent raport anual, banca Vaticanului a raportat un profit net de 51 de milioane de euro, rezultat prezentat drept unul dintre cele mai bune din ultimii ani.
Evoluția finanțelor a permis administrației Vaticanului să renunțe la unele măsuri de austeritate introduse în urmă cu cinci ani.
Papa Leon schimbă și planul pentru arhivele Vaticanului
În aceeași zi, Papa Leon a anulat și un alt proiect inițiat de Francisc. Este vorba despre mutarea unei părți din arhivele și colecțiile Bibliotecii Vaticanului în afara zidurilor micului stat.
În locul transferului, noul papă a optat pentru construirea unei clădiri noi în interiorul Vaticanului, destinată depozitării materialelor.
Deciziile marchează una dintre primele schimbări importante prin care Papa Leon revizuiește măsuri administrative și financiare adoptate în timpul pontificatului lui Francisc.