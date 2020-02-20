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Realitatea pe net. Invitatul primei ediții este dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.
Realitatea pe net. Invitatul primei ediții este dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.
De joi, începând cu ora 14:00, Mariana Zberianu vă așteaptă și pe realitatea.net, unde va găzdui o nouă emisiune - "Realitatea pe net"
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