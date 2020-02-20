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Realitatea pe net. Invitatul primei ediții este dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Realitatea pe net. Invitatul primei ediții este dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Realitatea pe net. Invitatul primei ediții este dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 20 feb. 2020, 09:52

De joi, începând cu ora 14:00, Mariana Zberianu vă așteaptă și pe realitatea.net, unde va găzdui o nouă emisiune - "Realitatea pe net"

De joi, începând cu ora 14:00, Mariana Zberianu vă așteaptă și pe realitatea.net, unde va găzdui o nouă emisiune - "Realitatea pe net", în fiecare săptămână. Invitatul primei ediții este dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Aflați cum vor fi afectați românii de prevederile controversatei ordonanțe de urgență pe sănătate, dar și ce s-a schimbat în sistemul unic 112, după tragediile din ultimii ani doar pe realitatea.net, joi de la ora 14.00.

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