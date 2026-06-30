România domină Balcaniada de Fizică: două punctaje maxime și patru medalii

Publicat 30 iun. 2026, 14:10 Sursă realitatea.net

Medaliile de argint au revenit lui Luca Mihai Buzea, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și lui Vlad Andrei Bautu, elev al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța.

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