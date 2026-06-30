Social· 2 min citire

România domină Balcaniada de Fizică: două punctaje maxime și patru medalii

Performanța a fost anunțată, marți, de Ministerul Educației

Performanța a fost anunțată, marți, de Ministerul Educației

Scris deStoica Marian
Publicat30 iun. 2026, 14:10
Sursărealitatea.net

Medaliile de argint au revenit lui Luca Mihai Buzea, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și lui Vlad Andrei Bautu, elev al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța.

Echipa României a ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni la Balcaniada de Fizică 2026, desfășurată în perioada 27–30 iunie la Istanbul, după ce elevii români au câștigat două medalii de aur și două de argint.

Performanța a fost anunțată marți de Ministerul Educației, care a precizat că România a încheiat competiția cu cel mai mare punctaj total dintre cele 13 țări participante.

Cele două medalii de aur au fost obținute de Vlad Toncu, elev la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și Robert Cătălin Păuleț, elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică din București. Ambii au primit premiul I absolut, după ce au obținut punctajul maxim, de 100 din 100 de puncte.

Medaliile de argint au revenit lui Luca Mihai Buzea, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și lui Vlad Andrei Bautu, elev al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța.

Lotul României a fost coordonat de profesorii Adriana Radu, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, și Costin Ionuț Dobrotă, de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești. Din Comitetul Științific a făcut parte și conferențiarul universitar Sebastian Popescu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Ministerul Educației a transmis felicitări elevilor, profesorilor și părinților pentru rezultatele obținute și a reamintit că sprijină participarea loturilor naționale la competițiile internaționale prin acoperirea costurilor de deplasare, a taxelor de participare și a cheltuielilor aferente pregătirii și organizării etapelor premergătoare olimpiadelor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ministerul educatieielevimedalie de aurmedalii de arginteducatie

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe