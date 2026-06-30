Venezuelenii afectați de cutremure acuză guvernul de reacție întârziată: „Operațiunea de salvare a început foarte târziu”

Oamenii din Venezuela, afectați de cutremurele produse săptămâna trecută, acuză guvernul de neglijență și spun că intervențiile pentru salvarea persoanelor prinse sub dărâmături au început mult prea târziu. În urma seismelor, au fost înregistrate peste 1.700 de decese, iar bilanțul ar putea continua să crească.
Mai multe persoane afectate de tragedie au povestit pentru BBC că, în primele ore după cutremure, ajutorul oficial a fost aproape inexistent în unele zone. Locuitorii spun că au fost nevoiți să caute singuri supraviețuitori printre ruine, cu mâinile goale, în timp ce familiile celor dispăruți așteptau un sprijin mai rapid din partea autorităților.
Situația este cu atât mai gravă cu cât, odată cu trecerea timpului, șansele ca oamenii prinși sub dărâmături să fie găsiți în viață scad. În unele locuri, echipele de salvare au ajuns abia după zile întregi, iar rudele celor dispăruți spun că fiecare oră pierdută poate face diferența între viață și moarte.
Tatăl unui bărbat prins sub dărâmături cere ajutor urgent
Miguel Oscar Nunez are un fiu în vârstă de 34 de ani, care se afla într-o clădire de 12 etaje din orașul La Guaira în momentul producerii celor două cutremure. Clădirea s-a prăbușit, iar bărbatul nu știe nici acum dacă fiul său mai este în viață.
„Fiul meu, la fel ca alte sute de persoane, este prins sub dărâmături. Dar avem nevoie urgent de mai mult sprijin din partea autorităților pentru a-i scoate de acolo. Este posibil ca cutremurul să nu-l fi ucis, dar vă puteți imagina dacă ar muri din cauza neglijenței autorităților?”, spune Miguel Oscar pentru BBC.
Și Kevin Montilla a fost lovit direct de tragedie. El locuia în aceeași clădire care s-a prăbușit în urma seismelor. În momentul cutremurului, bărbatul era plecat la serviciu, însă soția și fiica lui se aflau acasă.
Kevin Montilla spune că, în primele momente, cei care au încercat să ajute au fost oamenii din comunitate. Potrivit acestuia, autoritățile au ajuns la fața locului, dar reacția a fost lentă și insuficientă.
„Poliția a venit doar să verifice situația, dar nu a ajutat”
„Operațiunea de salvare a început foarte târziu și a avansat lent. La început, doar locuitorii din comunitate au venit să ajute. Poliția a venit doar să verifice situația, dar nu a ajutat. Răspunsul guvernului a fost frustrant și ineficient”, spune bărbatul în vârstă de 34 de ani pentru sursa citată.
În prezent, echipe de salvare din Venezuela și Columbia desfășoară operațiuni de căutare a persoanelor aflate sub dărâmături. Chiar și așa, oamenii sunt revoltați și spun că s-au pierdut zile prețioase până când intervențiile au început cu adevărat.
Miguel Oscar Nunez spune că încă speră ca fiul său să fie găsit în viață, dar recunoaște că situația este greu de suportat. Pentru familiile celor prinși sub clădirile prăbușite, fiecare zi de așteptare înseamnă teamă, durere și neputință.
„Nu mi-am pierdut speranța, dar mă simt devastat. Legea naturii este ca un tată să moară înaintea fiului său. Imaginează-ți dacă fiul tău ar muri brusc”, a afirmat Miguel Oscar pentru BBC.
Localnicii au început singuri căutările printre ruine
La aproape o săptămână după cele două cutremure, există încă zone unde echipele de salvare nu au ajuns. În aceste condiții, familiile și voluntarii au început să caute singuri posibili supraviețuitori sub dărâmături.
Oamenii spun că nu au putut aștepta pasiv, mai ales că auzeau strigăte din clădirile prăbușite. Fără utilaje și fără echipamente speciale, unii localnici au încercat să îndepărteze bucăți de beton și moloz cu mâinile goale.
„Nu putem sta cu mâinile în sân când există posibilitatea ca sub dărâmături să mai fie oameni în viață. Ajutorul a sosit foarte târziu în majoritatea locurilor, iar în unele încă nu a ajuns”, spune William Rodrigues pentru BBC.
Un alt bărbat a povestit cum s-a implicat în căutarea și salvarea altor oameni. Acesta a spus că a reușit să scoată de sub dărâmături o femeie care era încă în viață, după ce a auzit-o strigând după ajutor.
„Auzeam țipetele și strigătele oamenilor prinși sub dărâmături”
„Auzeam țipetele și strigătele oamenilor prinși sub dărâmături. Așa că am încercat să-i ajutăm noi înșine, folosindu-ne doar de mâinile goale (…) „Am auzit-o țipând în timpul nopții. Dar era întuneric și nu puteam face nimic. Așa că, a doua zi dimineață, ne-am dus să încercăm să o găsim. Mai întâi am reușit să-i dăm o sticlă cu apă. Apoi ne-am străduit să o scoatem afară”, a povestit bărbatul pentru BBC.
Prima echipă oficială de salvare a ajuns vineri în La Guaira, la aproape două zile după producerea cutremurului. Întârzierea a provocat furie în rândul oamenilor, mai ales în familiile care încă își caută rudele dispărute.
Între timp, bilanțul victimelor continuă să crească. Potrivit președintelui Adunării Naționale, cel puțin 1.719 persoane au murit în urma celor două cutremure, unul cu magnitudinea de 7,2, iar celălalt cu magnitudinea de 7,5.
Un oficial al Organizației Națiunilor Unite a precizat anterior că numărul deceselor ar putea ajunge la 10.000, deoarece se estimează că multe victime se află încă sub dărâmături.