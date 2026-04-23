Zbor direct spre destinații exotice pentru români

Vacanța de iarnă vine cu o schimbare de perspectivă pentru turiștii români.

În locul temperaturilor negative, tot mai mulți pot alege acum plaje tropicale, jungle exotice și orașe asiatice vibrante. În premieră, acestea sunt acum accesibile prin zboruri charter directe.

O tendință de diversificare a ofertelor de vacanță din România, în condițiile în care interesul pentru destinații îndepărtate a crescut constant în ultimii ani. Stabilitatea zborurilor directe și accesul la aeronave de lung-curier contribuie la reducerea timpilor de călătorie și la creșterea confortului pentru pasageri, facilitând astfel accesul către regiuni care, în trecut, necesitau conexiuni multiple.

Românii care își planifică vacanțele din sezonul rece au la dispoziție, începând cu noiembrie 2026, o ofertă extinsă de zboruri charter către unele dintre cele mai căutate destinații exotice din lume, de la Caraibe până în Asia de Sud-Est și Oceanul Indian. Lansarea este susținută de campania „Exotice așa cum trebuie”, care pune accent pe confortul transportului și diversitatea experiențelor de călătorie.

Este vorba despre un program ambițios de operare, care conectează direct România cu regiuni precum America de Nord, America Centrală și Asia, într-un interval de aproape patru luni, între noiembrie și martie. În total, sunt programate aproximativ 80 de curse directe, cu o capacitate estimată de circa 17.000 de turiști.

Destinațiile incluse în program acoperă o paletă variată de experiențe turistice. În Caraibe, Republica Dominicană rămâne una dintre opțiunile principale, cu zboruri către zona Puerto Plata, cunoscută pentru plajele sale lungi și peisajele tropicale, dar și pentru apropierea de obiective istorice precum Santo Domingo, fortul San Felipe și cascadele Damajagua.

În Asia, Vietnam și Thailanda se remarcă prin combinația dintre circuite culturale și sejururi la plajă. Vietnamul cu punct de plecare Phu Quoc, perla insulară a țării, îmbină atracții emblematice precum Golful Ha Long, Delta Mekongului și Hoi An, extinzându-se și către Cambodgia și Laos. O vacanță de o săptămână costă de la 1.449 de euro/persoană.

Sri Lanka atrage atenția prin temple budiste milenare, plantații de ceai, jungle tropicale și parcuri naționale cu elefanți și leoparzi. Circuitele includ triunghiul cultural, safari în Yala, drumeții în Ella și siturile antice Anuradhapura și Polonnaruwa.Tot în regiune, programele includ și destinații precum Cambodgia sau Laos, integrate în circuite extinse.

Cursele de Mexic ajung, în premieră pentru România, la Cancún, poarta către Caraibele mexicane, cu plaje turcoaz, vestigii maya și aztece, orașe coloniale vibrante și natură tropicală spectaculoasă. Mexicul rămâne una dintre opțiunile din zona Americii Centrale, apreciat pentru mixul dintre patrimoniu cultural și litoralul caraibian.

Kenya – Mombasa deschide drumul spre Africa autentică, cu safari spectaculos în Tsavo Est, Tsavo Vest și Amboseli, priveliști spre Kilimanjaro, întâlniri cu Big Five în habitatul lor natural și plaje imaculate la Oceanul Indian.

Hurghada, Egipt, completează sezonul de exotice ca destinație de iarnă preferată a românilor pentru sejururi la plajă și circuite cu croaziere pe Nil, vizite la Luxor, Aswan, Cairo și Piramidele din Giza.

Printre noutățile majore ale sezonului se numără utilizarea aeronavelor Boeing 787 Dreamliner pe rutele lung-curier, un tip de avion asociat în mod obișnuit zborurilor intercontinentale regulate. Acestea sunt apreciate pentru nivelul ridicat de confort, autonomia mare și experiența de zbor mai silențioasă, fiind configurate cu clase de călătorie diferențiate – business, premium economy și economy.

„E un moment pe care ni l-am dorit mult . Creștem segmentul de vacanțe exotice alături de parteneri care împart aceeași viziune. Aeronavele Boeing 787 Dreamliner aduc un standard nou de confort pe cursele intercontinentale, colaborarea cu Enter Air ne oferă flexibilitatea operațională de care avem nevoie, iar fuziunea cu Rainbow Tours completează tot acest tablou, aducând resurse și expertiză care ne permit să construim programe exotice la o cu totul altă scară”, declară Ioana Burcea, director Paralela45.

Una dintre cele mai cunoscute agenții de turism din România lansează și un concept inedit, vacanța în vacanță, concediul 7+7, un circuit urmat de un sejur. Pe lângă sejururile clasice de o săptămână, pachetele turistice includ și circuite de 10–14 nopți, dar și un concept combinat care îmbină explorarea culturală cu relaxarea la plajă, într-un singur itinerar. Această abordare răspunde unei cereri tot mai mari pentru experiențe de călătorie mai complexe, în care descoperirea unei destinații este completată de timp dedicat odihnei.

În acest fel, sezonul de iarnă 2026–2027 se conturează ca unul în care vacanțele exotice devin mai accesibile, atât din perspectiva conectivității aeriene, cât și a diversității de experiențe turistice oferite.