Baschet feminin: România a pierdut un nou meci la Campionatul European Under-16 de la Pitești

Publicat 17 aug. 2026, 08:13 Sursă realitatea.net

Selecționata României a fost învinsă de Croația cu scorul de 57-52 (20-10, 13-17, 14-17, 10-8), duminică seara, în ultimul său meci din Grupa A a Campionatului European de baschet feminin U16 - FIBA U16 EuroBasket 2026 care se desfășoară la Pitești.

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