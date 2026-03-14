Formula 1 se pregătește să anuleze cursele din Bahrain și Arabia Saudită, din cauza atacurilor iraniene

Formula 1 urmează să anuleze cursele din aprilie din Bahrain și Arabia Saudită din cauza războiului în curs cu Iranul, potrivit unor surse din circuitul auto.

Deși nu se știa dacă conflictul va continua până la data evenimentelor respective, o decizie trebuia luată imediat din cauza logisticii, în contextul în care echipele trebuiau să înceapă să trimită din timp marfă în Orientul Mijlociu pentru ambele evenimente, au precizat surse pentru ESPN.

F1 trebuia să aibă loc în Bahrain pe 12 aprilie și în Arabia Saudită pe 19 aprilie, însă ambele țări au fost afectate de răspunsul Iranului, după ce Statele Unite și Israelul au lansat un val de atacuri asupra Iranului.

Din acest motiv, este foarte puțin probabil ca cursele din Orientul Mijlociu să fie înlocuite, având în vedere că programul de la sfârșitul anului este foarte încărcat.

Aceasta ar însemna reducerea programului din 2026 de la 24 la 22 de curse.