Liviu Dumitru, noul preparator fizic al echipei SCM Râmnicu Vâlcea

11 iun. 2020, 10:41
Articol scris de Mihai Mihaela

Este absolvent al Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti

Fostul baschetbalist Liviu Dumitru este noul preparator fizic al echipei vâlcene SCM Râmnicu Vâlcea.

Fost jucător de baschet la Rapid, Steaua, CSU Braşov, Farul, BC Piteşti, Mureşul Târgu Mureş şi Gaz Metan Mediaş, Liviu Dumitru este absolvent al Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti şi a urmat cursuri de preparator sportiv, nutriţionist sau TRX, anuță clubul vâlcean.

A fost preparator fizic al echipelor de seniori baschet Mureş Târgu Mureş (2015 - 2017), BC Argeş Piteşti (2017 - 2019),Transilvania Braşov, dar şi al echipelor naţionale U16 (2018) și de seniori.

”Sunt bucuros că SCM Râmnicu Vâlcea s-a gândit la mine, este o responsabilitate mare, dar sunt sigur că ne vom atinge obiectivul propus. Abia aștept să ne întâlnim toată echipa la Râmnicu Vâlcea și să începem pregătirea” - Liviu Dumitru.


Sursa: Realitatea de Valcea

