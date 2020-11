Claudia Banu deschide lista la Camera Superioară a Parlamentului pentru PNL Vâlcea.

Cum vede viitorul județului său natal și de ce s- a implicat în politică? Cum a influențat cariera sa juridică politicianul de astăzi și de ce crede că Vâlcea se poate dezvolta în următorii ani?

Am avut privilegiul de a ma fi nascut in Valcea, locul nostru drag, luminat de istorie si care a dat tarii personalitati importante pentru evolutia societatii romanesti.

Copilăria a fost timpul formarii si al intelegerii acestor locuri pentru care astazi va cerem sa luptam.

Anii pe care astazi, ca politician si om, îi retrăiesc în amintiri, au gratia si energia acestor locuri ale Valcii care isi pastreaza solemnitatea si puterea de atunci.

Zâmbete, verile cu prieteni, jocuri, prima poezie, prima carte primită în dar, prima zi de şcoală, bunica și mâncarea gustoasă, cuptorul în care se coceau pâinea și plăcintele, mirosul lemnului de brad trosnind în foc.

Și iernile, zăpada, tradițiile populare, care ne amintesc si astazi cine suntem.

Am crescut în spiritul dragostei și al datoriei față de țară, indrumata de bunicii mei, dascali. Invatatori, care mi- au transmis totodată, în chipul cel mai firesc, tainele credinței.

Copilăria in Romania anilor trecuti, care s- a insinuat irezistibilă, cu scoala si sentimentul de taină și sacralitate adus de bunicii mei, a fost poate inceputul convingerii ca lumea se poate transforma.

Bunicul, implicat in patronajul cultural și educațional al românilor din Dobrogea de Sud, a fost modelul meu de curaj pentru o societate noua.

Condusa poate de acest spirit al evolutiei, educatiei, mi- am descoperit puterea de a merge pe acest drum.

Mi- am dezvolat si pasiunea pentru pictură. Pentru ca arta, prin natura ei, ne completeaza, in masura in care o intelegem.

A urmat Scoala Normala, cu Profil Pedagogic, din Ramnicu Valcea.

In urma careia am inteles necesitatea de a asculta oamenii, de a imi trasa obiective, de a păstra disciplina, de a promova comportamentele pozitive, de a fi eficient pentru cei din jur si de a fi conștient de impactul pe care îl putem avea in societate, inplicandu- ne.

Cu toate acestea am ales o cariera juridica.

Si am ales dreptul. La o Universitate cu traditie: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj- Napoca.

De 20 de ani lucrez într- un birou notarial. O experiență pe care o apreciez mai mult în utilitate și mai puțin în timp. O carieră pentru oameni, profilactică, pentru liniștea și siguranța lor, dedicând o parte a timpului meu, prin natura meseriei, celorlalți. In acest timp am ramas un sustinator al culturii si un mesager al traditiilor romanesti.

Si am ramas fidela credintei ca este important să îmi fac datoria. Si am înțeles și altceva: că efortul pe care il fac alaturi de echipa mea, pentru oameni plini de griji sau neliniști, reprezinta intr- adevar adevăratul sens al muncii mele.

Am sustinut, initiat si m- am implicat activ de- a lungul timpului, in campanii locale sau nationale, organizate pentru sprijinul semenilor. De ce? Pentru ca eu cred in oameni!

Implicarea în politică mi s- a parut ceva firesc. Am considerat ca trebuie să ma implic mai mult. Nu putem doar să privim, să ne fie teamă de implicare și apoi să ne intrebam de ce nu trăim ceea ce am dori să trăim în România.

Eu sunt membru PNL de 17 ani. In urma cu patru ani am ajuns la concluzia că trebuie să mă implic mai mult, așa cum cred că ar trebui să o facem toți cei care cred că pot ajuta la schimbarea de care avem nevoie. Pentru că vrem să schimbăm ceva în Romania. Si evolutia ultimelor luni ne- a arata ca, cel putin din punct de vedere economic, putem schimba mai mult.

Știu cum este perceputa actuala viață politică. Este si firesc privind in urma, în ultimii 30 de ani.

Le vom permite sa ne tina blocati in acest trecut doar daca nu vom reactiona. De aceea am ales sa candidez la alegerile Parlamentare. Intelegand pe deplin faptul ca este nevoie de sprijin. In aceste momente in care Guvernul tarii este lovit constant de PSD, din Parlament, opunandu- se fara responsabilitate pentru tara, deciziilor si dorintelor romanilor.

Acum, pentru judetul Valcea, am ales sa duc mai departe dorintele voastre, sustinand convingerile Partidului National Liberal: În România normală, trebuie să aibă loc și cercetătorii, și medicii, și profesorii și muncitorii de pe șantiere, și toți românii din diaspora și pensionarii care vor să fie respectați. Nu există mai multe Românii, există o singură Românie, România noastră, a tuturor.

Avand in minte imaginea bunicului care s- a sacrificat pentru educatie si privilegiile acesteia, a reginei Maria in Balcicul, unde bunicul meu mersese sa fie dascal, vreau sa duc mai departe, nu doar simbolic, locul natal, Valcea.- Claudia Banu

