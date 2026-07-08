Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Doar 7 elevi din țară au media 10: este cel mai slab rezultat din ultimii 13 ani

Publicat 8 iul. 2026, 10:17 Actualizat 8 iul. 2026, 10:36 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Educației și Cercetării a publicat miercuri rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea contestațiilor. La nivel național, doar șapte absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media generală 10, același număr înregistrat și înainte de reevaluarea lucrărilor. Candidații își pot verifica notele și mediile finale pe baza codului unic alocat. Mediile obținute vor fi folosite în procesul de admitere la liceu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre evaluarea nationalarezultateelevi