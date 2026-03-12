A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
Iulian Vrabete a murit la vârsta de 70 de ani
Iulian Vrabete, basist și membru important al trupei Holograf, a murit la vârsta de 70 de ani. Vestea dispariției sale a provocat reacții de tristețe în rândul fanilor și al muzicienilor din România.
Apropiați și membri ai familiei muzicianului au făcut joi tristul anunț pe rețele de socializare.
Iulian Vrabete a fost cunoscut ca basist al trupei Holograf, una dintre cele mai populare formații rock din România. De-a lungul anilor, el a participat la numeroase concerte, turnee și înregistrări care au marcat istoria trupei.
Holograf s-a impus încă din anii ’80 ca una dintre cele mai importante trupe rock din țară, cu hituri care au rămas în repertoriul muzicii românești și au adunat generații de fani.
Pe parcursul carierei sale, Iulian Vrabete a colaborat cu numeroși artiști și a participat la proiecte muzicale importante, fiind apreciat pentru stilul său de interpretare și pentru contribuția la dezvoltarea scenei rock din România. Dispariția sa reprezintă o pierdere pentru lumea muzicală românească și pentru publicul care a crescut cu muzica trupei Holograf.
