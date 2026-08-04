ANM extinde codul roșu de caniculă: șapte județe vor avea temperaturi de până la 41°C - HARTA

România va trece printr-un val puternic de căldură în perioada 4 august, ora 10:00 – 8 august, ora 10:00. Canicula se va extinde și se va intensifica marți, miercuri și joi. Temperaturile vor ajunge până la 40-41 de grade în Banat și Crișana. Vineri, căldura va scădea în intensitate și se va retrage spre sudul țării.
Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe litoral vor fi maxime de 29-31 de grade, în timp ce în vest se vor atinge cele mai mari temperaturi. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime cuprinse între 20 și 26 de grade. Vor apărea și averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic, vijelii și, pe alocuri, grindină. În intervale de una până la trei ore se pot strânge între 10 și 25 de litri de apă pe metru pătrat.
Avertizările valabile între 4 și 5 august
Codul roșu vizează județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. În Satu Mare vor fi maxime de 38-39 de grade, iar în Bihor, Arad și Timiș se vor înregistra 39-40 de grade. Temperaturile vor fi apropiate de recordurile absolute ale lunii august, iar disconfortul termic va fi foarte mare. Noaptea, minimele vor ajunge la 24-26 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în dealurile Crișanei.
Codul portocaliu este valabil în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Nopțile vor fi tropicale în unele zone, cu minime între 20 și 24 de grade, iar disconfortul termic va fi puternic.
Codul galben cuprinde Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Olteniei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei. Temperaturile vor ajunge la 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei. În Oltenia și sud-vestul Munteniei vor fi maxime de 37-38 de grade. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi între 20 și 24 de grade, cele mai mari valori fiind așteptate pe litoral.
Cod roșu extins între 5 și 6 august
Miercuri, codul roșu va cuprinde județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În Maramureș, Satu Mare și Sălaj vor fi maxime de 37-39 de grade. În Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, temperaturile vor ajunge la 39-41 de grade și vor fi apropiate de recordurile lunii august. Noaptea va fi foarte caldă, cu minime de până la 25-26 de grade.
Codul portocaliu va fi valabil în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei. În aceste zone va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, nopțile vor fi tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade.
Codul galben va viza Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi de 30-31 de grade pe litoral și vor ajunge la 36-37 de grade în Muntenia. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade, cele mai ridicate fiind așteptate pe litoral.