ANM extinde codul roșu de caniculă: șapte județe vor avea temperaturi de până la 41°C - HARTA

Publicat 4 aug. 2026, 10:55 Sursă realitatea.net

România va trece printr-un val puternic de căldură în perioada 4 august, ora 10:00 – 8 august, ora 10:00. Canicula se va extinde și se va intensifica marți, miercuri și joi. Temperaturile vor ajunge până la 40-41 de grade în Banat și Crișana. Vineri, căldura va scădea în intensitate și se va retrage spre sudul țării.

Distribuie articolul