Bărbat cercetat penal în Vâlcea pentru dezmembrări auto ilegale și deșeuri periculoase

Publicat 4 nov. 2026, 20:35 Sursă GDS

Un bărbat de 50 de ani din comuna Ionești, județul Vâlcea, este cercetat penal pentru desfășurarea activităților de dezmembrare a autovehiculelor fără autorizație și pentru nerespectarea legislației privind protecția mediului.

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