Bărbat cercetat penal în Vâlcea pentru dezmembrări auto ilegale și deșeuri periculoase

Un bărbat de 50 de ani din comuna Ionești, județul Vâlcea, este cercetat penal pentru desfășurarea activităților de dezmembrare a autovehiculelor fără autorizație și pentru nerespectarea legislației privind protecția mediului.
Controlul a avut loc pe 4 noiembrie 2026, la un imobil din comuna Ionești. Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea au acționat împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.
Descoperite 28 de autovehicule și deșeuri periculoase
În urma verificărilor, autoritățile au constatat că bărbatul dezmembra autovehicule scoase din uz pentru recuperarea materialelor, fără să dețină autorizațiile necesare. La fața locului au fost identificate 28 de vehicule aflate în diferite stadii de dezmembrare, precum și piese și componente provenite din acestea.
Persoana cercetată nu a putut prezenta documente justificative pentru bunurile găsite. De asemenea, la imobil au fost descoperiți aproximativ 30 de litri de ulei uzat de motor și transmisie, rezultați din activitățile desfășurate.
Dosar penal și amendă contravențională
Verificările au arătat că bărbatul nu avea un contract valabil cu o societate autorizată pentru eliminarea deșeurilor. Bunurile identificate au fost indisponibilizate și lăsate în custodia acestuia, pe durata continuării cercetărilor.
Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase devenite deșeuri, faptă prevăzută de Ordonanța de Urgență (O.U.G.) nr. 195/2005 privind protecția mediului.
Reprezentanții Gărzii de Mediu au aplicat o amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei pentru nerespectarea legislației în vigoare. Polițiștii au anunțat că vor continua controalele pentru prevenirea faptelor ilegale din domeniul gestionării deșeurilor.