Cum se văd urmările exploziei dronei de la Galați la lumina zilei - FOTO/VIDEO
Drona a lovit casa liftului
La lumina zilei devine clar cât de puternic a fost impactul dronei rusești care s‑a prăbușit pe acoperișul unui bloc de zece etaje din Galați, în noaptea de joi spre vineri.
Potrivit autorităților, obiectul zburător a lovit structura liftului, perforând acoperișul înainte de a detona. Deflagrația a afectat mai multe apartamente, a spart geamuri și a aruncat fragmente metalice pe o rază de zeci de metri.
Odată cu răsăritul, echipele de intervenție au putut observa mai bine urmările exploziei. Pe acoperiș se văd urme extinse de incendiu, bucăți din dronă, cabluri topite și elemente de structură smulse.
La sol, pompierii și specialiștii MApN continuă cercetarea zonei pentru a aduna toate probele necesare și pentru a stabili cu exactitate traiectoria aparatului de zbor.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:06 - George Simion, reacție rapidă după explozia dronei de la Galați: „Condamnăm atacul, incompetența și impostură actualilor conducători. Dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă”
- 08:02 - Atacul cu dronă de la Galați, în presa franceză: „Incident grav pe teritoriul unei țări NATO. O escaladare iresponsabilă!”
- 07:58 - România a informat aliații si Secretarul General al NATO despre drona căzută și explodată la Galați - MAE
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News