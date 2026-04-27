Român urmărit internațional, adus din Germania pentru executarea pedepsei
Un bărbat de 48 de ani, originar din județul Vâlcea, condamnat la un an și 9 luni de închisoare cu executare pentru infracțiuni rutiere, a fost depistat în Germania și adus în România de polițiști.
Ionel Marinaș fusese dat în urmărire națională și internațională după ce nu a fost găsit pentru a fi încarcerat.
Cazul își are originea în dimineața zilei de 27 aprilie 2022, când bărbatul a fost oprit în Punctul de Trecere a Frontierei Săcueni, pe sensul de ieșire din țară, în timp ce conducea un autoturism. Acesta le-a spus polițiștilor că și-a uitat permisul în mașina de serviciu din Germania, însă verificările au arătat că documentul îi fusese reținut, potrivit bihon.ro.
Anterior, în 2021, bărbatul fusese cercetat în două dosare penale, după ce ar fi refuzat recoltarea probelor biologice și ar fi condus fără permis. Ulterior, după ce a fost prins din nou la volan fără drept de conducere, a fost trimis în judecată.
Pentru că nu s-a prezentat în fața instanței, Judecătoria Marghita l-a condamnat în februarie 2025 la închisoare cu executare. Sentința a rămas definitivă, iar bărbatul a fost dat în urmărire. Acesta a fost găsit recent în Germania, iar pe 24 aprilie a fost adus în țară și încarcerat.
