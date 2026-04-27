Român urmărit internațional, adus din Germania pentru executarea pedepsei

Un bărbat de 48 de ani, originar din județul Vâlcea, condamnat la un an și 9 luni de închisoare cu executare pentru infracțiuni rutiere, a fost depistat în Germania și adus în România de polițiști.

Ionel Marinaș fusese dat în urmărire națională și internațională după ce nu a fost găsit pentru a fi încarcerat.

Cazul își are originea în dimineața zilei de 27 aprilie 2022, când bărbatul a fost oprit în Punctul de Trecere a Frontierei Săcueni, pe sensul de ieșire din țară, în timp ce conducea un autoturism. Acesta le-a spus polițiștilor că și-a uitat permisul în mașina de serviciu din Germania, însă verificările au arătat că documentul îi fusese reținut, potrivit bihon.ro .

Anterior, în 2021, bărbatul fusese cercetat în două dosare penale, după ce ar fi refuzat recoltarea probelor biologice și ar fi condus fără permis. Ulterior, după ce a fost prins din nou la volan fără drept de conducere, a fost trimis în judecată.

Advertising

Pentru că nu s-a prezentat în fața instanței, Judecătoria Marghita l-a condamnat în februarie 2025 la închisoare cu executare. Sentința a rămas definitivă, iar bărbatul a fost dat în urmărire. Acesta a fost găsit recent în Germania, iar pe 24 aprilie a fost adus în țară și încarcerat.