România, între caniculă și furtuni violente. Nopți tropicale, vijelii și grindină în următoarele zile - HARTA

Publicat 15 iul. 2026, 10:50 Actualizat 15 iul. 2026, 10:55 Sursă Realitatea.net

ANM a emis mai multe atenționări cod galben pentru caniculă, disconfort termic și instabilitate atmosferică. Începând de miercuri, 15 iulie, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, în timp ce în mai multe regiuni sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină.

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