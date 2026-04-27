Tiparele de somn ar putea da indicii despre posibilele afecțiuni de care suferi

Tiparele de somn ar putea oferi indicii importante despre starea de sănătate a persoanelor în vârstă, sugerând chiar un posibil declin ascuns, potrivit unui nou studiu. Cercetătorii au descoperit că somnul din timpul zilei, mai ales atunci când devine mai frecvent sau mai prelungit, poate fi un semnal ușor de urmărit al unor probleme de sănătate.

Studiul, realizat de specialiști de la Mass General Brigham și Rush University Medical Center, a analizat 1.338 de adulți în vârstă pe o perioadă de până la 19 ani.

Cercetarea a urmărit obiceiurile de somn din timpul zilei și legătura acestora cu riscul de deces. Rezultatele indică faptul că episoadele de somn mai lungi, mai dese și în special cele din prima parte a zilei sunt asociate cu o probabilitate mai mare de mortalitate. Totuși, oamenii de știință atrag atenția că este vorba doar despre o corelație, nu despre o relație directă de cauzalitate, concluziile fiind publicate în JAMA Network Open .

Coordonatorul studiului, Chenlu Gao, a explicat că somnul excesiv la vârste înaintate a mai fost asociat în trecut cu afecțiuni precum bolile neurodegenerative sau cele cardiovasculare, dar multe cercetări se bazau pe date raportate subiectiv. Noul studiu se remarcă prin utilizarea unor măsurători obiective, sugerând că monitorizarea somnului de zi ar putea avea o valoare clinică reală.

Între 20% și 60% dintre persoanele în vârstă obișnuiesc să doarmă în timpul zilei. Deși reprizele scurte pot fi benefice, somnul excesiv a fost corelat cu diverse probleme de sănătate.

Pentru a obține date cât mai precise, cercetătorii au utilizat informații din cadrul Rush Memory and Aging Project. Participanții au purtat timp de 10 zile dispozitive la încheietura mâinii, care au monitorizat activitatea și perioadele de odihnă. Astfel, echipa a putut analiza în detaliu durata, frecvența, momentul zilei și variațiile zilnice ale somnului.

Analiza datelor adunate până în 2025 scoate în evidență câteva tendințe clare: fiecare oră suplimentară de somn în timpul zilei este asociată cu o creștere de aproximativ 13% a riscului de mortalitate, iar fiecare episod în plus de somn adaugă încă 7% la acest risc. În plus, somnul din prima parte a zilei pare să fie mai problematic, fiind corelat cu un risc cu circa 30% mai mare față de cel de după-amiază.

Pe de altă parte, fluctuațiile de la o zi la alta în ceea ce privește durata somnului nu au fost asociate cu un risc crescut.

Specialiștii subliniază însă că somnul excesiv nu ar trebui privit drept o cauză directă a problemelor de sănătate, ci mai degrabă ca un posibil semnal de avertizare. Acesta poate indica prezența unor afecțiuni, tulburări de somn sau dereglări ale ritmului circadian.