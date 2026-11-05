Premierul Luca Niculescu, mesaj important pentru investitorii străini! Ce planuri are Guvernul pentru relansarea economiei
Premierul Luca Niculescu
Premierul Luca Niculescu anunță prioritățile Guvernului pentru relansarea economiei: investiții străine, reducerea deficitului, combaterea inflației și debirocratizare.
Premierul Luca Niculescu le-a transmis investitorilor străini că relansarea economiei, reducerea deficitului bugetar și scăderea inflației reprezintă principalele priorități ale Guvernului. În cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria, șeful Executivului a vorbit despre atragerea de capital, reducerea birocrației și consolidarea încrederii în economia României. Investitorii au cerut, la rândul lor, continuitate și un calendar coerent al reformelor structurale în următoarele șase luni.
Premierul Luca Niculescu a avut miercuri, 4 noiembrie, o întâlnire cu reprezentanții investitorilor străini care desfășoară activități în România. Discuțiile de la Palatul Victoria au vizat perspectivele economice ale țării, măsurile necesare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și modalitățile prin care România poate deveni mai atractivă pentru capitalul internațional.
Șeful Guvernului a subliniat că relansarea economiei este obiectivul central al Executivului, însă atingerea acestuia depinde și de reducerea deficitului bugetar, combaterea inflației și recâștigarea încrederii investitorilor în instituțiile statului.
Luca Niculescu: România trebuie să recâștige încrederea investitorilor străini
În cadrul discuției, premierul le-a mulțumit reprezentanților companiilor străine pentru contribuția lor la dezvoltarea economiei românești. Acesta a evidențiat necesitatea unei colaborări mai eficiente între autorități și mediul privat, astfel încât problemele companiilor să poată fi rezolvate prin măsuri concrete.
Unul dintre semnalele pozitive invocate de Luca Niculescu a fost faptul că România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale, printr-o emisiune de euroobligațiuni.
Potrivit premierului, rezultatul reflectă o îmbunătățire a percepției externe asupra României, după depășirea blocajului politic și instalarea unui Guvern cu puteri depline.
Niculescu a menționat și prima rectificare bugetară, pe care a prezentat-o drept un pas important în respectarea angajamentelor asumate de Executiv.
Ce măsuri pregătește Guvernul pentru relansarea economiei
Printre direcțiile prezentate investitorilor se numără consolidarea diplomației economice, combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale și accelerarea procesului de debirocratizare.
Guvernul își propune să îmbunătățească relația dintre instituțiile publice și companii, dar și să creeze condiții mai predictibile pentru dezvoltarea afacerilor și atragerea unor noi investiții.
Un alt obiectiv important îl reprezintă apropierea de standardele economiilor dezvoltate, prin politici adaptate nevoilor reale ale mediului privat.
În acest context, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) rămâne o prioritate strategică. Obținerea acestui statut ar putea contribui la consolidarea profilului internațional al țării și la creșterea atractivității pentru investitorii străini.
Investitorii cer continuitatea reformelor în următoarele șase luni
Reprezentanții investitorilor străini au venit la întâlnirea de la Palatul Victoria cu propuneri pentru stimularea economiei și îmbunătățirea climatului de afaceri.
Una dintre solicitările importante a vizat menținerea unui parcurs coerent al reformelor structurale în următoarele șase luni. Mediul de afaceri urmărește predictibilitate și stabilitate, elemente esențiale pentru companiile care iau decizii privind investiții pe termen lung.
De asemenea, premierul Luca Niculescu a cerut organizarea unor întâlniri trimestriale între reprezentanții Guvernului și investitorii străini. Scopul acestor consultări este identificarea problemelor cu care se confruntă companiile și găsirea unor soluții împreună cu instituțiile responsabile.
Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 62%
Discuțiile cu investitorii au loc într-un context economic dificil. Potrivit datelor prezentate de Radio România Actualități, investițiile străine directe în România s-au redus cu peste 62% în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu perioada similară din 2025.
În schimb, pe parcursul anului trecut, investițiile străine în România au depășit pragul de 8 miliarde de euro.
Evoluția din acest an pune presiune suplimentară asupra autorităților, care trebuie să identifice soluții pentru recâștigarea interesului investitorilor internaționali.
Mesajul transmis de premierul Luca Niculescu este că relansarea economiei nu poate fi realizată fără investiții noi, stabilitate fiscală, reducerea birocrației și o relație mai solidă între Guvern și mediul de afaceri.
Executivul mizează pe aceste direcții pentru a stimula dezvoltarea economică, a susține crearea de locuri de muncă și a consolida poziția României în fața investitorilor internaționali.
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