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Politica· 2 min citire
ANCA ALEXANDRESCU, FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU MARIUS TUCĂ. CANDIDATUL INDEPENDENT LA PRIMĂRIA CAPITALEI ARUNCĂ BOMBA ÎN DIRECT
ANCA ALEXANDRESCU, FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU MARIUS TUCĂ. CANDIDATUL INDEPENDENT LA PRIMĂRIA CAPITALEI ARUNCĂ BOMBA ÎN DIRECT
Anca Alexandrescu este față în față cu jurnalistul Marius Tucă într-un moment crucial înaintea alegerilor pentru primăria capitalei.
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