ANCA ALEXANDRESCU, FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU MARIUS TUCĂ. CANDIDATUL INDEPENDENT LA PRIMĂRIA CAPITALEI ARUNCĂ BOMBA ÎN DIRECT

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Anca Alexandrescu este față în față cu jurnalistul Marius Tucă într-un moment crucial înaintea alegerilor pentru primăria capitalei. Cine încearcă să spargă valul suveranist într-un moment de cumpănă pentru țara noastră, totul într-un dialog incendiar între candidatul independent la primăria Capitalei Anca Alexandrescu și jurnalistul Marius Tucă.