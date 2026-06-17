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Politica· 1 min citire
Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de conducere în PNL. Ședință tensionată a liderilor liberali - SURSE
Cătălin Predoiu
Publicat17 iun. 2026, 16:40
Sursărealitatea.net
Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus. Predoiu s-a poziționat de partea premierului desemnat Adrian Veștea și a militat pentru rămânerea PNL la guvernare.
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