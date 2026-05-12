Decizie crucială pentru Călin Georgescu: magistrații decid dacă dosarul merge mai departe

Un răspuns crucial se așteaptă astăzi din partea magistraților de la curtea supremă în cazul lui Călin Georgescu! Judecătorii vor analiza contestația avocaților și vor decide dacă dosarul se va întoarce la Parchetul General sau începe judecata pe fond. Vorbim despre al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii Parchetului General, în care fostul candidat independent la alegerile prezidențiale este pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Un răspuns foarte important care ar putea da peste cap întreaga situație juridică a lui Călin Georgescu este așteptat astăzi. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) urmează să se pronunțe în cazul contestației formulate de către avocații părților implicate în acest dosar.

Răspunsul magistraților va fi unul definitiv și irevocabil. Astfel, magistrații vor decide dacă începe judecarea pe fond a acestui dosar penal – cel de-al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General – sau dacă dosarul se va întoarce înapoi pe masa procurorilor.

În acest caz, magistrații de la Curtea de Apel București au menționat faptul că anumite probe, cât și declarații, au fost obținute nelegal pe parcursul anchetei penale de către procurori.

În cadrul acestui dosar, Călin Georgescu este pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. De asemenea, alte 20 de persoane sunt implicate în acest dosar penal.