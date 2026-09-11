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Social· 1 min citire
Bărbat din Galați reținut pentru mesaje antisemite și elogierea nazismului
FOTO: PIxabay.com
Poliția a intervenit după publicarea de materiale fasciste și rasiste pe internet
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