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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Eduard Nica, în premieră la Realitatea Plus, despre provocarea de a cuceri cele 7 vârfuri
Publicat11 sept. 2026, 11:45
Actualizat11 sept. 2026, 11:47
Într-un nou episod al podcastului „Ceva-n PLUS”, Dr. Eduard Nica vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre provocarea de a cuceri cele 7 vârfuri și despre reacția soției sale la planurile sale de ascensiune.
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