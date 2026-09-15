Fost șef de club din Liga 1, prezent la protestul care a degenerat în violențe. Ce s-a întâmplat în Piața Victoriei

Un fost conducător al unui club din prima ligă a fost prezent în mijlocul protestelor din Piața Victoriei, manifestație care a degenerat în confruntări violente între unii protestatari și jandarmi.
Prezența fostului oficial din fotbal a atras atenția, mai ales în contextul în care protestul fermierilor și crescătorilor de animale a ajuns să fie marcat de incidente și intervenția forțelor de ordine.
A fost prezent în Piața Victoriei
Fostul conducător de club s-a aflat printre persoanele prezente la manifestația organizată în fața Guvernului. Protestul a fost convocat pe fondul nemulțumirilor din sectorul zootehnic, iar participanții au reclamat probleme legate de exporturile de animale, accesul la pășuni și măsurile de sprijin pentru crescători.
Manifestația a început pașnic, însă tensiunile au crescut pe parcursul zilei. Situația s-a agravat după ce unii dintre participanți au devenit agresivi și au intrat în conflict cu jandarmii.
Forțele de ordine au intervenit pentru a împiedica escaladarea incidentelor și pentru a menține ordinea în zona Pieței Victoriei. Mai multe persoane au fost ridicate pentru verificări, după ce au fost acuzate că au avut un comportament violent.
Cine a participat la protest
Printre manifestanți s-au aflat crescători de animale și fermieri veniți din mai multe zone ale țării.
Principalele nemulțumiri au vizat situația exporturilor de ovine și caprine, problemele legate de pășuni și pierderile suferite de fermieri. Protestatarii au cerut autorităților soluții rapide și măsuri concrete pentru sprijinirea sectorului.
Reacții după violențe
Incidentele din Piața Victoriei au provocat reacții din partea mai multor oficiali.
Premierul Ilie Bolojan a făcut apel la calm și a susținut că revendicările fermierilor trebuie analizate prin dialog. La rândul său, președintele Nicușor Dan a condamnat actele de vandalism și a cerut ca persoanele care au recurs la violență să fie sancționate.
Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut Guvernului să discute direct cu reprezentanții protestatarilor pentru detensionarea situației.
Ancheta continuă
Autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea celor implicați în incidentele violente. Persoanele identificate ca fiind implicate în agresiuni sau alte fapte ilegale pot fi sancționate în funcție de natura faptelor constatate.
Prezența fostului conducător din Liga 1 la protest vine într-un moment în care manifestația fermierilor a devenit una dintre cele mai tensionate acțiuni de stradă din această perioadă.