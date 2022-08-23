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Un nou transfer la SCM Râmnicu Vâlcea

Un nou transfer la SCM Râmnicu Vâlcea

Un nou transfer la SCM Râmnicu Vâlcea

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 23 aug. 2022, 17:36

Este vorba despre Tanja Asanin, jucătoare a naționalei din Muntenegru

Un nou transfer la SCM Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre Tanja Asanin, jucătoare a naționalei din Muntenegru.

Tanja are 26 de ani și va juca la Vâlcea pe postul de inter dreapta, alături de Daria Bucur.

Sportiva a mai evoluat pentru Mosonmagyaróvár KC (Ungaria), Jagodina (Serbia) și Buducnost Podgorica (Muntenegru).

Alături de echipa națională din Muntenegru a participat la Campionatul Mondial din Spania, ediția 2021.

Campioana a Serbiei (2019,2020,2021), a câștigat Cupa Serbiei (2019, 2021) și Supercupa Serbiei (2019).


Sursa: Realitatea de Valcea

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