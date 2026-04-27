Anchetă explozivă privind site-uri de presă „în oglindă”

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj efectuează, luni dimineață, cinci percheziții la domiciliile și sediile unor persoane fizice și juridice suspectate de implementarea unor site-uri de știri tip 'oglindă', a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ), Miruna Prejbeanu.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2023 și până în prezent, persoanele vizate ar fi implementat și exploatat o rețea de site-uri de tip 'știri', prin intermediul cărora ar fi preluat și republicat, fără drept, articole jurnalistice aparținând altor entități media, utilizând fluxuri RSS și fără indicarea corespunzătoare a sursei.



Activitatea infracțională a constat în crearea unui mecanism de tip 'site-uri oglindă', prin care a fost generat conținut în mod automat, în scopul obținerii de trafic online și de beneficii materiale, cu încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate intelectuală.



Perchezițiile au loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române.