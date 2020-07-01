Drumul spre locul în care monahii construiau în anii 1700 primul lăcaș de cult din zonă, modernizat

Lucrările de modernizare ale DJ 658, “Gura Văii – Muereasca- Mănăstirea Frăsinei” se află în plină desfăşurare, a anunțat președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, prezent astăzi pe șantier.
Drumul către una dintre cele mai vizitate zone ale județului Vâlcea va fi modernizat, cu ajutorul fondurilor guvernamentale.
https://youtu.be/M6vsrk4eCDs
Un drum al creștinătății pentru care mă simt binecuvântat. Da, pentru că am avut bucuria și onoarea să semnez contractul pentru reabilitarea drumului Athosului Românesc.
DJ 658 pornește din DN7, localitatea Bujoreni, traversează comuna Muereasca și ajunge la Mănăstirea Frăsinei.
Este un drum important pentru întreaga creștinătate și îl rog pe Dumnezeu să le dea sănătate tuturor celor pe care i-am întâlnit astăzi la lucru, dar și celor care vor urca pe acest drum, la Sfânta Mănăstire Frăsinei, în prezent, dar și în viitor- Constantin Rădulescu
Cotractul a fost semnat în anul 2018 (contractul de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvănești – Mănăstirea Frăsinei km 0+000 – 13+400”, județul Vâlcea).
Cei aproximativ 14 kilometri ai Drumului Judeţean 658, care porneste din DN 7, traversează comuna Muereasca şi ajunge până la mănăstirea Frăsinei, vor fi modernizați în totalitate.
Primăriile Bujoreni și Muereasca sunt beneficiare ale proiectului.
Contractul a fost semnat in prezenţa primarului din Bujoreni – Gheorghe Gîngu, a primarului din Muereasca – Ion Ungureanu si a directorului RAJDP Vâlcea.
Contractul de proiectare și execuție lucrări are o valoare totală de 42.052.977,44 lei (inclusiv TVA) și presupune reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean 658 pe întreaga lungime de 13,170 km.
DJ 658 pornește din localitatea Bujoreni, din DN7, continuă pe teritoriul comunei Muereasca, având ca punct final Mănăstirea Frăsinei.
Mii de pelerini ajung anual la mistica Mânăstire Frăsinei, denumită şi „Athosul românesc”, pentru că femeile nu au voie să ii treacă pragul. Iar viața de zi cu zi a lăcașului monahal este asemănata cu cea de pe Muntele Athos unde nu este permis accesul femeilor, iar călugării nu au voie să consume carne.
Primii monahi au venit in aceste locuri in anii 1700 și au construit și primul lacaș: o bisericuţă din lemn.
In secolul XVIII mai mulţi boieri vâlceni au donat bani pentru reconstruirea lăcaşului cunoscut în prezent drept „biserica veche”.
Schitul a fost părăsit o vreme, apoi la cererea episcopului Râmnicului, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, în anii 1860 a început construcţia chiliilor și a unei noi biserici.
Mănăstirea Frăsinei este printre cele mai cunoscute şi vizitate locuri din județul Vâlcea.
Sursa: Realitatea de Valcea