Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan: „Am primit asigurări că am suficiente voturi în Parlament”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 14 iun. 2026, 19:51

„Nu mă simt trădător”, a reacționat ferm Adrian Veștea, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru. Veștea a mărturisit că discuțiile de la Palatul Cotroceni s-au purtat încă de acum patru zile și s-a arătat extrem de încrezător în șansele sale de a trece noul Cabinet prin votul legislativului, precizând că are deja semnale solide privind sprijinul parlamentar.

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