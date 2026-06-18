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Politica· 1 min citire
Miniștrii propuși în Guvernul Veștea, audiați astăzi în comisiile parlamentare
Audieri Guvernul Veștea
Publicat18 iun. 2026, 08:08
Sursărealitatea.net
Miniștrii din guvernul Veștea ar urma să fie audiați astăzi în comisiile de specialitate din Parlament.
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