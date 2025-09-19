OLGUȚA VASILESCU AVERTIZEAZĂ CĂ GUVERNUL AR PUTEA CĂDEA DACĂ ILIE BOLOJAN NU SCHIMBĂ PLANUL DE REFORMĂ ADMINISTRATIVĂ
OLGUȚA VASILESCU AVERTIZEAZĂ CĂ GUVERNUL AR PUTEA CĂDEA DACĂ ILIE BOLOJAN NU SCHIMBĂ PLANUL DE REFORMĂ ADMINISTRATIVĂ
Olguţa Vasilescu (PSD), a declarat joi seară că actualul Guvern, din care face parte și PSD, riscă să cadă dacă premierul Ilie Bolojan nu modifică modul în care intenționează să implementeze reforma administrației publice
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a declarat joi seară că actualul Guvern, din care face parte și PSD, riscă să cadă dacă premierul Ilie Bolojan nu modifică modul în care intenționează să implementeze reforma administrației publice.
Întrebată direct dacă Executivul va cădea în cazul în care Bolojan nu își schimbă abordarea, Vasilescu a răspuns scurt: „Da!”. Ea a precizat că primarii și președinții de Consilii Județene nu au înțeles încă forma finală a reformei și așteaptă o nouă variantă din partea Guvernului.
Premierul Bolojan ar fi trebuit să se întâlnească miercuri cu reprezentanți ai primarilor și ai Consiliilor Județene pentru a discuta reforma, însă a lipsit de la reuniune. Planul său prevede reducerea cu 10% a posturilor ocupate în primării și în consiliile județene, o măsură contestată de PSD și UDMR.
Sursa: Realitatea Din PSD
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